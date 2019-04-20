傳拱郭卡韓 韓國瑜：不要只想權力

2019-04-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕外傳鴻海董事長郭台銘參與國民黨總統初選是為「卡韓」，高雄市長韓國瑜昨表示，不用這麼偏狹去解釋，拜託藍綠所有參選總統者一定想想，到底要幫人民做什麼？不要只想權力，越想權力，跟選票、人民會越來越遙遠。

「郭須告訴人民為何要選總統」

他指出，總統參選人要自問，老闆（人民）當前需要什麼？要論述得很清楚，告訴人民要做什麼？所以誰卡誰都不是重點，重點是人民現在最需要的是什麼？參選者要思考清楚，這才是一個負責的總統參選人的心理素質。

至於郭台銘聲稱媽祖託夢請他參選，韓認為各方已有評論，重點是郭要告訴人民為何出來選總統。

對於吳敦義擬採徵召初選；韓國瑜回應，市長第一要務是照顧高雄，不可只幫自己打算，做人要顧根本，知道立足點，這比什麼都重要。

韓國瑜說，他年輕時曾荒唐過，手上有權力，但心中並沒有選民，跌跌撞撞十七年後重回職場，已經跟年輕時不一樣，如今看得很清楚，知道自己該做什麼；吳韓會迄今尚未進一步接觸，吳敦義若跟他談，他會做很真實的表述。

對於吳敦義搬出徵召初選建議，被解讀在為韓國瑜量身訂做；韓國瑜表示現在不曉得，因為一天之內的新聞變化太大，明天會不會有新變化，他也不知道，只能說身為高雄市長，要專心幫高雄打拚。韓國瑜說，市民感受一定有很多層面，不會只問市長要不要參加徵召選總統。

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