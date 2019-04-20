郭董參選韓粉崩潰！女議員上節目哭了

2019-04-20 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘已宣布投入國民黨總統初選，讓許多高雄市長韓國瑜的支持者不滿，力挺韓選總統的台北市議員王鴻薇抱怨，近日辦公室電話大量湧入，警告國民黨「韓粉怨氣沖天，國民黨不處理，未來必受其害」。另一名北市議員應曉薇昨天更在政論節目上哽咽落淚，認為國民黨不尊重韓國瑜。

應曉薇昨天上「新聞龍捲風」節目說，大家都搞不懂為什麼郭台銘突然要選，現在國民黨危機才要開始，她意有所指說，無意去說黨主席是怎樣的人，但當時以為他功在黨國，因為說要推舉出最有希望的人，現在卻跳票了。明明就是韓國瑜，現在又說郭台銘也不錯。

應曉薇一度講到蒙臉、哽咽泛淚地說，韓國瑜贏回高雄市江山，國民黨卻一句感激都沒有，就是把他看成一個菜蟲，像話嗎？他們在各地連署，反映民意，現在黨意卻公然凌駕民意，這樣對選民怎麼交代？她說，無意去質疑郭台銘，但為何郭不早說要選？韓國瑜這樣為國民黨效勞，怎麼會這樣不被尊重。

在此之前，王鴻薇日前也砲口對內警告國民黨，能處理韓國瑜，卻未必能處理韓粉。「非韓不投」並非假象，這股韓粉怨氣若不能平息，國民黨大選必受其害。

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