焦點評論》初選變形蟲

2019-04-20

記者施曉光／特稿

國民黨總統提名遊戲規則從二月初吵到昨天，迄今莫衷一是，前後版本變化之多，可以用詩人杜甫詩作中的一句話「翻手作雲覆手雨，紛紛輕薄何須數」為諷，而之所以前後反覆無常，活像變形蟲，變化無端，核心人物就是黨魁吳敦義。

吳敦義昨宣稱，現在他的身分不會尷尬了，因為脫離「初選圈子」，可以「廓然大公」、「毫無私心」，殊不知這一句話正反照自己過去在初選遊戲規則考量上的機關算盡，尤其他原本主張必須黨員投票，如今卻改口拋出考慮改採全民調，動機啟人疑竇，巧合之處就在一切都發生於郭台銘宣布參加初選之後。

郭台銘雖然民調氣勢高，但一般咸認，這位「資深黨員」過去與藍營組織系統長期「失聯」，若初選採行黨員投票，實力遠落後於朱立倫、王金平與韓國瑜，因此原本堅持初選採行民調、黨員投票七三比制的吳敦義，突然可以接受全民調，很難不讓人與「拱郭，卡韓，排朱王」的傳聞做聯想。

猶記二月間，面對黨內主張採取全民調聲浪，吳敦義不但以「要搞假民調很容易」之說對抗眾人，更強調黨的總統候選人不能只交給一千零六十八位「不知如何產生的民調對象」來決定，力陳幾十萬的黨員有繳黨費，黨權不該被剝奪，甚至一度提出改由全體黨員投票產生總統候選人的構想。

中常會在二月底總算定調七三比初選規則，並在吳敦義標舉不能剝奪黨員權利的原則下，排除原本提名辦法規定經二分之一以上參選人同意即可改採全民調。未料一個月之後，吳的立場逆轉，而其所謂海外黨員投票耗時的理由，更是難以自圓其說，過去訴求保障黨員權利，如今可以節省時間成本為由而捨棄，價值選擇竟能如此一百八十度轉彎。

至於徵召問題，吳敦義過去一再以提名最強人選、勝選為由，未排除二階段徵召韓國瑜，在郭台銘冒出來前，黨內已基於韓國瑜不便接受徵召參加初選，形成不辦初選，改由滾動式民調決定徵召人選的共識，於今吳為配合郭，堅持韓須接受「徵召」、「特邀」，才能納入初選，否則「不勉強」，並稱二階段徵召作法「不公平」、「不可取」，今日之我打臉昨日之我，掌摑得真是大聲。

吳敦義對總統初選全民調的態度

國民黨總統提名遊戲規則反覆無常，活像變形蟲，變化無端，核心人物就是黨魁吳敦義。（資料照）

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