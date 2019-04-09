拼立委初選爭賣農產 農民：健全產銷制度才久長

2019-04-09 13:20

〔記者王涵平／台南報導〕民進黨南市立委第一選區初選，參選人爭相賣芭樂等農產品，但民眾反應不一，農民則表示，加減幫忙當然不錯，但能健全產銷才比較久長。

南市立委第一選區民進黨初選4人競逐，包括現任立委葉宜津、前南市副市長顏純左、前南市議員賴惠員、前農委會副主委李退之，據最近一份民調顯示，4人目前支持度相當接近。

全力拼出線，接地氣貼近基層認同很重要，4人在農業問題多所著墨，葉宜津在台北幫忙促銷東山咖啡、地方關心稻熱病，顏純左從下營開始促銷芭樂，賴惠員則賣米、芭樂，李退之則行銷雞蛋、關心稻熱病。

聽到義賣或贈送農產品活動，有民眾不僅踴躍前往，甚至一場重複領取多次，有些也出現在不同的場次，但即使候選人看在眼裡，也只能廣結善緣，只是效果如何，民眾反應不一。

有民眾表示，第一選區初選4人也算政壇老將，有人之前競選活動也賣過農漁產品，現場民眾排長龍，但選舉結果卻未符期待。

農民則認為，政治人物關心農民，幫忙促銷農產品當然好，但常選舉過後，農民困境依舊，因此還是要觀察政治人物是否長期關心農業，要幫忙健全產銷制度，農業能永續發展才是真的接地氣。

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