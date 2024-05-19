帶友邦元首去釣蝦 賴清德：Let’s have fun

520就職典禮即將登場，來自世界各地慶賀團陸續抵台，總統當選人賴清德（後）19日偕同副總統當選人蕭美琴，邀請友邦元首體驗台灣在地文化釣蝦場，上前關心吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）（前）釣蝦成果。（中央社）

2024/05/19 15:15

〔記者楊堯茹／台北報導〕520總統就職典禮明登場，來自世界各地的慶賀團陸續抵台。準總統賴清德、準副總統蕭美琴今（19日）發揮「創意外交」精神，帶領友邦元首與眷屬、官員等超過20位外賓PK釣蝦。賴清德重申，將致力維持台海兩岸現狀，台灣並非孤軍前行，與許多像大家一樣共享民主、自由與人權價值的國際友人共同努力。

凖正副總統賴清德、蕭美琴今出席「與友邦慶賀團元首釣蝦體驗在地文化活動」，外交部長吳釗燮在釣蝦場外親迎，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）、馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）、帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）、聖文森總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）、吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）及聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利（Geoffrey Hanley）等超過20外賓展開釣蝦比賽，最後由恩史瓦帝三世榮獲「金竿獎」第一名、海妮榮獲「金竿獎」第二名，由賴清德、蕭美琴分別頒獎。

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內陸國贏了海島國 史瓦帝尼國王拿第一

賴清德致詞時表示，感謝各國友邦元首親率慶賀團來台出席就職典禮，這對台灣深具意義，明天將與「戰貓」蕭美琴一起宣誓就任，攜手與各方共同努力創建國家繁榮；他重申，將持續致力維持台海兩岸現狀，台灣並非孤軍前行，與許多像大家一樣共享民主、自由與人權價值的國際友人共同努力。

賴清德也指出，為了讓大家有賓至如歸到感覺，這次邀請外賓參與台灣在地活動「釣蝦」，釣蝦與來自海島國家的外賓所熟悉的釣魚有些不同，蝦子會在玩弄釣餌，必須確認蝦子吞下釣餌後才能拉起釣竿；最後在他一聲「開釣吧！（Let’s have fun!）」為活動揭開序幕。

蕭美琴手感超好 下釣竿就中餌拔頭籌

蕭美琴手感超好，釣竿一放進釣蝦池就中餌，率先釣起第一隻蝦；賴清德則在海妮之後釣起第一隻蝦，並一一關心外賓的釣蝦成果，更親自展示烤蝦。現場也端上台灣小吃，並發揮創意做成較適合食用適口大小的點心，包括芥蘭炒牛肉化成「炒肉串」，台南米糕做成滷肉飯球，並點綴肉鬆及香菜，虱目魚皮串烤後裹上傳統米香。

這並非賴清德首次透過趣味活動增進邦誼，但是開創「創意外交」的第一人，他曾於2021年邀請美國、日本、澳洲、英國、印度五國駐台代表體驗釣蝦生活，同年也邀請過美國、英國、新加坡等駐台代表參訪阿里山特富野古道及達邦部落，創意外交路線深獲各國使節好評，以不同的方式讓世界看見台灣。

520就職典禮即將登場，來自世界各地慶賀團陸續抵台，總統當選人賴清德（左2）19日邀請友邦元首體驗台灣在地釣蝦活動，與帛琉總統惠恕仁（SurangelS. Whipps, Jr.）（前左）合影。（中央社）

520總統就職典禮前夕，總統當選人賴清德（右）19日在台北外雙溪與友邦慶賀團元首體驗在地釣蝦活動，工作人員協助賴清德拿著釣起的蝦子，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）（左）在旁觀看。（中央社）

副總統賴清德出席「與友邦慶賀團元首釣蝦體驗在地文化活動」，外交部長吳釗燮（圖右）在門口迎接外賓。（記者王藝菘攝）

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