台南綠營立委初選共11人登記 這4個選區穩獲提名

2019-03-29 18:15

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨2020年第10屆立委初選領表登記，今天（29日）領表登記截止，共有11人登記。其中，第一及第四選區，多人競逐，競爭最激烈。其他4個選區則均只有現任立委1人登記，將穩獲民進黨中央黨部提名。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青表示，中央黨部公告台南市第一、二、三、四、五以及六選區各提名1席，市黨部將會全力協助並配合黨中央的指示，完成黨內初選。

蔡麗青表示，台南市由原先5席立委新增1席，共6個立委選區。第一選區有立委葉宜津、前副市長顏純左、前農委會副主委李退之及前議員賴惠員等4人登記。第四選區有市議員林宜瑾、蔡旺詮、前立委李俊毅等3人登記。

另外，只有1人登記的選區，包括第二選區僅立委郭國文登記，第三選區立委陳亭妃、第五選區立委林俊憲，第六選區立委王定宇。原先領表傳出要登記者，最後均未前往登記。

蔡麗青表示，民進黨在各級選舉包含總統、立委、市議員辦理初選已行之有年，也是民進黨對於有意承擔責任的黨內同志公平、公正、公開之提名機制，更是政黨政治展現民主的核心價值。市黨部都會以公平、公正的角色來協助初選完成。

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