小英童趣濃 被孩子開心果融化了

2019-04-04 14:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕今天是兒童節，蔡英文總統在IG分享影片！總統說﻿，最近邀請Mom&Dad一家人來總統府玩。孩子是我們的開心果，那天要跟Mom&Dad碰面前，心中還在想著一些公務，當走在迴廊上，姊姊心心看到她時飛奔過來的模樣，「真的是融化了我」。

總統還幽默說﻿，可以說她這次大犧牲，是為了心心的mv，還哼了歌詞被球打！

總統府發言人林鶴明表示，蔡總統一直非常關心年輕父母照顧孩童的課題，少子化是國安問題，政府有一連串的政策及措施，就是要減輕年輕父母的壓力。

林鶴明表示，蔡總統這一次和知名的親子型YouTuber【Mom&Dad】合作MV，並選在婦幼節當天上線，就是要傳達政府關心新世代父母的育兒問題。【Mom&Dad】推出的單曲《遊樂場》MV中，除邀請到理科太太、異鄉人、台客劇場跨刀演出外，蔡總統則在壓軸的MV片尾彩蛋親自參與演出！拍攝當天除了和【Mom&Dad】親切互動外，也和姐姐心心有很暖心的對話。對於【Mom&Dad】可以兼顧自我的興趣與夢想實踐外，全家也能一起參與錄製專輯、拍攝MV、宣傳照，甚至參與通告，總統也感到非常佩服。

林鶴明指出，今年5月繳稅時，很多年輕父母應該可以感受到學齡前的扣除額，已經從2萬5千元提高到12萬元，這是一個很大的差距，將能夠減輕壓力。不論在稅制的設計上或是其他的政策上，政府都希望能夠減輕父母的負擔，讓大家覺得生兒育女不是件負擔很重的事情。

此外，從今年8月1日開始，全國22個縣市一體實施。政府提高幼兒園設施的經費補助，一方面提升學習環境品質，另一方面，則降低私立幼兒園在營運上的財務負擔，此外，也透過津貼輔助的方式，降低年輕父母的負擔。

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