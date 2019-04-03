「辣台派」展現連任決心 蔡英文談改革：司機不能換

2019-04-03 23:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選逐漸增溫，蔡英文總統今晚與英粉聚會，出席首場「辣台派開講」活動。對於前行政院長賴清德的挑戰，蔡英文挑明表示，推動改革，有人嫌她做得太慢，也有人嫌她做太快，但是「換個司機你就會開倒車，所以司機是不能換的」。

蔡英文今晚在台北與支持者閉門面對面開講。她首先談及外交及國防議題，她幽默說，這三年來，好像沒有人說蔡英文外交做的不好。連一般每天批評我們，最少批評的就是這件事情。事實上，我們在外交成就上，應該是有一些是可以讓大家肯定。現場英粉也立即給予歡呼掌聲，蔡英文則笑說，你們不要這麼興奮，像易燃物一樣。

蔡並說，一般人也覺得這幾年政府對於國防事務的專注的程度，超過以往的總統很多，確實也是如此，雖然有人說穿裙子的不能做三軍統帥，但是她真的就是三軍統帥。她強調，所謂國防事務，其實必須要跟我們的軍人建立一個互信的關係，然後建構一個共同的目標跟目的。

蔡英文說，接下來是她的強項改革了，這幾年真的改了不少，但也得罪不少人。但是選一個領導人，就是期待這個領導人帶領社會改變，如果這個領導人第一任的時候，就等著要第二任連任再開始做事，那就浪費了四年。所以她就決定做那個第一任就開始做這些事的領導人。

蔡英文也提到二００八年做民進黨主席的時候，黨負債很嚴重的情況下，小額捐款的三隻小豬就是從那個時候開始的。當你拿到這的時候，心裡是怎麼想？其實，我們心裡是很清楚，未來一定是一個要做事的總統，而且要改變台灣的總統。像好多總統都說要年金改革，但真正年金改革是在我們手上完成了。

她也提到，不僅年金改革，還包括這幾年經濟的表現。很多人唱衰台灣的經濟，可是到現在，想唱衰都很困難了，為什麼？這台股上萬點史上最長的就是在她任內啊！昨日的台股已經一萬七百點，市值已經是三十一兆了。

蔡英文最後也向現場支持者傳授口訣，包括：「走出去，為台灣集結國際力量」；「護主權，遇到中國屈服不低頭」；「挺改革，推年改轉型正義討黨產」；「拚經濟，台商回流外商投資台灣」；「顧未來，加薪減稅年輕人好安心」。

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