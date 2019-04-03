與宏都拉斯貿易加溫 蔡總統透露：我在官邸喝宏國咖啡

2019-04-03 19:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見宏都拉斯共和國第一夫人葉安娜及駐台大使謝拉，感謝宏都拉斯大力支持台灣的國際參與，也希望與宏都拉斯繼續加強交流合作，兩國一起創造更好的發展。

總統表示，前年，她赴訪宏都拉斯，受到葉南德茲總統及葉安娜第一夫人的熱情接待。很高興第一夫人與公子Juan Orlando Hernández García一起來訪。

總統指出，此次是葉安娜第一夫人第四次訪問台灣，葉安娜投入衛生、教育及社福領域的工作多年，有非常豐富的實務經驗，期待透過雙方交流，可以對兩國的合作發展，提供更好的方案及寶貴意見。

總統提到，這幾年來，謝拉大使與我互動非常密切，因為有謝拉大使的協助，積極推動宏都拉斯的海鮮、牛肉、咖啡、以及香瓜等農產品輸入台灣，讓兩國之間的經貿合作，有了突破性的成長。

總統進一步表示，2017年，宏都拉斯與台灣的雙邊貿易呈現出超的現象，我們從宏都拉斯進口了更多貨品。例如她很喜愛宏國咖啡，在官邸所使用的咖啡都是宏國咖啡，且常以宏國的濾掛式咖啡來送禮。

總統說，在兩國的文化和體育交流上，謝拉大使也付出許多心力。大使是台灣的好朋友，如今即將離任赴美履新，她要代表台灣政府跟人民感謝大使的貢獻。

總統強調，今年以來，台灣和宏都拉斯的合作，也不斷有新進展。以酪梨計畫為例，在今年1月，我們國家級的投資公司—台灣農業投資公司，在宏都拉斯成立子公司。隨後，兩國也啟動了酪梨健康種苗繁殖計畫。相信未來在酪梨產銷能力的提升、推動投資上，會有更多的成果。

總統也請第一夫人向葉南德茲總統，轉達來自台灣的問候及感謝。我們感謝宏都拉斯大力支持台灣的國際參與，也希望與宏都拉斯繼續加強交流合作，兩國一起創造更好的發展。

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