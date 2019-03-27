台中茂谷柑外銷中國？ 市府：福建「口頭承諾」採購300噸

2019-03-27 21:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市副市長令狐榮達日前率團出訪中國福建省及浙江省，提出多項合作交流提案，農業局今天發布新聞指出，福建省將採購台中優質茂谷柑15個貨櫃、達300公噸以上，希望藉此與中國建立長期農業合作模式，為台中農民開闢更好的外銷市場；但農業局長蔡精強坦承，300公噸是中國福建目「口頭承諾」。

農業局說，台中市長盧秀燕上任後，親自率團赴香港招商，對方採購台中茂谷柑14公噸，市府並陸續協助農民外銷茂谷柑至馬來西亞20公噸、新加坡35公噸及加拿大40公噸。

農業局指出，副市長令狐榮達日前出訪中國，促成福建省將採購茂谷柑300公噸以上。目前為止，台中茂谷柑外銷量已超過400公噸，這對穩定茂谷柑市場價格有相當助益。而此行除了行銷茂谷柑，並向福建省提出百合花、火鶴花等花卉能比照文心蘭免關稅，福建方表示，將審慎研議，希望替台中花農爭取更多機會。

媒體詢問農業局，300公噸茂谷柑是簽訂MOU，還是正式契約？農業局長蔡精強坦承，一切還在作業，300公噸只是「口頭承諾」。

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