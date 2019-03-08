較勁韓國瑜？農委會：平常就在拚外銷 只是沒天天上電視

2019-03-08 16:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會本月5日率隊到日本參加東京國際食品展，陸續拿回23.7億元的訂單，但是不斷被外界拿來與高雄市長韓國瑜比較，漁業署長黃鴻燕對此表示，平常就有在做，只是沒有天天上電視。

農委會今年首度籌組台灣農產館，以台灣隊方式參加東京國際食品展，展期從3月5日到今天為止，農委會主委陳吉仲今天下午主持記者會說明3天來的訂單成果，陳吉仲指出，農委會組隊參展的台灣農產館拿回23.7億元的訂單，包含香蕉近5億元，還有鮪魚、台灣鯛和鱸魚等漁產品18億元。

媒體詢問農委會，是否有跟韓國瑜較勁的意味？漁業署長黃鴻燕說，我們不管農漁業外銷平常就都有在做，協助把產品賣出去，只是沒有天天上電視。

農委會統計，展期前3天現場接單金額達7017萬元，包括胡蘿蔔、冷凍釋迦、蜜棗、毛豆、龍膽石斑、鱸魚、烏魚子、九孔、鮪魚、叉燒包等參展產品，取得相當不錯的成績。

另外，農委會指出，旗山果菜運銷合作社與日本Wismettac食品有限公司也在展期間簽訂為期3年、總量達9000公噸、價值4.3億元的香蕉採購合約，台農發公司與日本船昌商事株式會社則簽署臺灣烏龍蕉採購合作備忘錄，目標數量為1000公噸，在水產品方面，台灣文鯕水產公司與日本UTIC公司簽訂「鮪魚及其加工品採購訂單」、台灣宏益冷凍公司與日本 Ras Super Fries公司簽署「臺灣鯛、鱸魚及櫻花蝦採購意向書」，此次參展的水產業者也爭取到約18億元的訂單。

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