馬來西亞果農總會簽MOU 3年採購台南100貨櫃農產

2019-03-20 23:15

〔記者萬于甄／台南報導〕馬來西亞留台校友會聯合總會今在台南走馬瀨農場，由台南市府農業局見證，與麻豆、新市、玉井、左鎮及南化等5農會，簽訂採購農產品合作意向書，將分3年外銷100個貨櫃農產，總價約4500萬元，建立台南農產拓展東南亞的外銷新通路。

此次透過國立嘉義大學校友會搭起橋梁，由馬來西亞留台校友會聯合總會邀請，在南市農業局積極媒合下，由馬來西亞留台校友會聯合總會總會長韓學習與台南的五家農會總幹事一起簽訂採購台南農產品合作意向書。

市府農業局表示，外銷的農特產除麻豆、文旦、毛豆、蜜棗等鮮果外，也會推廣果乾等農產加工品，出口產值達4500萬元，相當於100個貨櫃，將分3年完成貿易合作。

農業局長李朝塘也說，馬來西亞與台南農產的交易平台較少，此次簽訂合作增加一條台南農特產外銷的新管道，相當感謝馬來西亞果農總會的幫助，後續若有機會也希望能前往馬來西亞針對農特產互相交流，引進大馬優質的農產讓民眾品嘗。

馬來西亞因氣候與台灣相似，許多農產水果彼此競爭性大，讓台灣農產外銷到馬來西亞通路較難以開拓，但仍有部分農產因種植技術佳、品種特殊，深受大馬地區消費者喜愛，往年全台農產品外銷大馬主要以椪柑、毛豆、咖啡等為主，去年出口總值約新台幣26億4000萬元。

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