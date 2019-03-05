台中茂谷柑評鑑林明珠封王 農友擔心產量多賣不出去

2019-03-05 17:09

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局今天在東勢區農會明正里多功能集貨場舉辦茂谷柑評鑑，共60組農友報名參加，石岡區林明珠榮獲第一名，成為今年的「茂谷王」。張姓農友說，這兩年茂谷產量多，賣不出去，有的農友乾脆不採收，日子難過！農業局說，農業人口老化，種植柑橘比較省工，以致茂谷種植面積增加、產量過剩，但中部地區茂谷品質好，價格還是比南部好。

今年台中市茂谷評鑑結果，由石岡區林明珠榮獲第一名；第二名是東勢區劉聰昇及石岡區涂銀浪；第三名分別是東勢區盧永基、劉其忠及豐原區江驊育。

但農友說，網路散播錯誤訊息，指稱茂谷柑都泡藥，引發消費者恐慌，影響銷售。東勢區農會解釋，茂谷柑要常溫儲存，需事先殺菌，農友都採用農委會推薦的合格用藥克熱淨或腐絕，民眾可安心食用。

張姓果農則指出，這兩年茂谷柑產量過剩，他種植1甲多地，今年採收4萬多台斤，現在還儲存在倉庫，無人聞問，擔心產量多、賣不出去。東勢區明正里是茂谷示範種植區，但嘉義、雲林等地現在也大量種植茂谷，造成產量過剩，價格低落，去年茂谷滯銷，很多採收下來的茂谷柑，最後只好倒掉，今年許多農友乾脆不採收，他這兩年幾乎都借錢種茂谷，政府應拿出對策，否則不排除串連農友北上抗議。

東勢區農會說，南部茂谷目前尚未銷售完，中部地區生產的茂谷品質好、顏色佳、耐儲存，為了與南部茂谷做出區隔，農會都在3月中旬才啟動內外銷機制，屆時保價收購，價格及銷路就會提升；東勢區農會總幹事田士欣也指出，今年茂谷柑拍賣價每台斤約20至25元，與去年差不多，而且農會週五就會裝櫃外銷馬來西亞。

農業局說，農業人口老化，農友偏向種植較省工的柑橘類，致茂谷產量過剩。台中市茂谷種植面積104年為414公頃，今年增加至520餘公頃，產量也從6626公噸增加至逾1萬公噸，但台中地理環境得天獨厚，生產的茂谷柑耐儲存、顏色橘紅、風味佳，價格還是比南部茂谷好。

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