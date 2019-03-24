南投也簽MOU 中國山東省4年將採購5億元農產品

2019-03-24 19:56

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府由縣長林明溱率領南投經貿訪問團赴中國，希望加強兩岸農業、貿易、文化及觀光交流，繼拜會中國國台辦主任劉結一，爭取每年70萬中客到南投觀光後，24日下午並在山東簽署農貿採購意向書，預計當地4年內將向南投採購5億元台幣的農產及加工品。

林明溱20日與兩位國民黨立委馬文君、許淑華，帶領南投縣農會、南投農產運銷公司、南投縣觀光產業聯盟代表前往中國就兩岸經貿事宜交流，21日拜會國台辦主任劉結一。會面中，林明溱表示，希望透過日月潭與中國7個姊妹湖泊的友好城市多交流，由7省市協助每年送客70萬人到南投觀光，並於南投住宿兩晚，增加觀光產值。

南投經貿訪問團23日轉往山東，拜會山東省及濟南市領導，今天下午並由南投縣農會總幹事曾明瑞與濟南茶葉集團總經理王鴻偉簽署採購意向書，在林明溱、馬文君與濟南市台灣同胞投資企業協會會長陳世偉共同見證下，預計未來四年將向南投採購5億元台幣的農產及加工品。

福建奇古枝茶業有限公司副總經理房玉春則加碼採購人民幣500萬元，訪問團打鐵趁熱，大力介紹南投觀光旅遊及農產品，爭取更多商機。

林明溱表示，本項採購內容為南投縣的農產鮮果及加工品等，除了農產銷售，也希望能吸引更多觀光客到南投旅遊。

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