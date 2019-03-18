嚇阻洩密 立委連署修法 洩密共諜加重其刑到1/2

2019-03-18 11:36

〔記者羅添斌／台北報導〕共諜刺探台灣機密情形時有所聞，更有不肖國安軍情人員洩密給共諜，但現行法令判的太輕，不足以嚇阻洩密事件的發生，立委羅致政等16人已連署提案修法，若有現職或是退職未滿一定年限，卻將機密交付共諜者，要加重其刑到二分之一。

立委羅致政提案修改國家情報工作法，已獲15位立委連署，若修法可以順利在立本會期通過，將會提高刑度，有效嚇止國安軍情人員洩密甚至是淪為共諜事件的發生。

羅致政表示，現時外國或境外勢力對我情蒐日增，且為外國勢力、境外敵對勢力或其工作人員對本國從事情報工作而刺探、收集、洩漏或交付資訊的危害更甚一般情形，而情報人員或情報協助人員退（離）職未滿一年者，不但仍有對國家忠誠及保密義務，其對情報工作相關資訊之掌握程度更甚一般人民，其故意觸犯本條之罪者，應加重其刑度。

現行情工法規定，洩露國安軍情機密並交付敵對國家者，處3年到10年不等徒刑，刺探或搜集國安軍情機密者，依犯案情節處1年到12年徒刑；立委此次連署提案修法，將增列條文，針對退（離）職情報人員犯相關罪行者，加重其刑至二分之一。

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