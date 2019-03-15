中生扮共諜 周泓旭判1年2月定讞

2019-03-15

〔記者溫于德、錢利忠、楊國文、姚岳宏／台北報導〕中國籍男子周泓旭來台發展組織，最高法院昨維持歷審見解，認定周生在偵查錄音光碟中已認罪，且相關證人對周生具不利指述，依發展組織未遂罪判刑一年二月定讞，同時一併將檢方併辦本案審理、指周生另涉利用新黨青年軍王炳忠等人成立的「星火秘密小組」、「燎原新聞網」在台發展組織案件，退回北檢偵辦。

至於周生的押期或執行問題，北檢表示，能否完全折抵刑期，將待收到卷證後再行釐清，若計算完確認可折抵刑期即會結案。另就最高法院退併辦吸收新黨成員案件，據悉，北檢收到資料後將以追加起訴周生方式，移交台北地院。

北市警信義分局六張犁派出所則指，周生每天均按時向警方報到、簽到，狀況一切正常。

來自中國遼寧省的周生，二○○九年就讀浙江大學時，曾以交換學生身分赴淡江大學數月；二○一二年進入政大攻讀碩士；二○一六年畢業；二○一七年再以「台灣詠銘國際公司」董事身分入台。

判決書指，周生二○一四年參加中國上海的兩岸交流活動時，結識中共李姓黨務人員，接受餐敘招待後，依指示來台物色、引介我國政府人員或具社會影響力人士赴中國與李見面，並招待旅宿費與提供報酬，以發展、建立組織。

來台發展組織 利誘外交官員

周生認為我國外交部某年輕官員符合吸收條件，二○一六年間多次約對方私下見面或致電聊天，周生聽聞對方抱怨職場前景不佳，隨即建議續留原職務，並提議可引介為中國官員工作，每季可獲約一萬美元酬勞。

北檢後來接獲檢舉，二○一七年三月初指揮調查局國安站搜索周生租屋處，訊後聲押禁見獲准並提起公訴。一審判刑一年二月，周生不服上訴被駁回；最高法院認為，周生與檢方上訴均爭執事實，不符合第三審要件，昨駁回確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/