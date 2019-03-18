防共諜滲透！立委連署修法 忠誠查核提前國安軍情第一試後

2019-03-18 10:49

〔記者羅添斌／台北報導〕中國對台統戰無所不用其極，共諜滲透台灣更是無孔不入，為防止有共諜藉由參與國安及情報人員考試，混入國安軍情體系，已有16位立委連署提案，要將忠誠查核執行的時間點，由錄取受訓後，提前到第一試通過後就執行，以免我方國安軍情新進人員及教育訓練，全部遭到共諜掌握。

立委羅致政已提出國家情報工作法部分條文修正草案，並且獲得15位立委連署支持，在當前政治環境下，這項修法通過的可能性相當高。

羅致政在修法草案中指出，安全查核的目的在於確保情報人員之純淨及忠誠，避免境外敵對勢力滲透打入，或個人因素致影響情報任務，是情報工作安全的核心。

他認為，榜示錄取後實施安全檢查，如未予通過，將喪失錄取資格，不僅使錄取人員徒然耗費參加考試及受訓之時間及心力，國家所投入訓練資源毫無效應，錄取人員恐多不服提起救濟，徒增訟源。

羅致政說，訓練期間會接觸情報工作事務，或與其他受訓情報人員熟識，如屬境外敵對勢力派遣人員參加考試，而於受訓期間經安全查核始發現，亦將嚴重影響情報工作安全。

修法提案表示，為使參加考試人員趁早知悉安全查核結果，避免國家訓練資源浪費，以及預防境外敵對勢力有任何可能接觸情報工作或人員之機會，安全查核應於率取榜示前行之。由於安全查核必須耗費相當人力及時間，鑒於行政資源有限性及效益性，自無法對於所有報名任用考試人員進行安全查核，再基於安全查核時效性等考量，故於第一試錄取後，即進行安全查核最能符合各項要求。

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