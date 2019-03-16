涉共諜案議員訪美 北檢抗告遭高院駁回

2019-03-16 16:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新黨台北市議員侯漢廷涉違反國家安全法，被台北地檢署限制出境，日前台北地院認他要陪台北市長柯文哲赴美考察具正當理由，裁准以10萬元保證金換取暫解境管9天，北檢不服提起抗告，日前遭到高院駁回。

北檢抗告指出，本次公費考察團名額已滿，侯漢廷自費隨行，身份顯然與公費考察的議員不同，且侯與考察團赴美多日，所費不貲，對照他涉及的國安法與案件內容，只用10萬元保證金就准予出境，恐難對他形成拘束力，因而要求高院撤銷北院的裁定。

但高院審理後認為，柯文哲率領的考察團僅3個公費議員名額，未限制其他議員自費隨行，所有團員都應遵守本次出訪的行程規劃與注意事項，不論自費或公費，因此難以認定自費隨同出訪就有趁便逃脫的可能性

高院又指，10萬元保證金屬於法院自由裁量的事項，不能因侯漢廷自費出訪的旅費高昂，就說10萬元的保證金過低。高院裁定，本案未有逾越法律規定的範圍或濫用權限，駁回抗告，不得再提。

北檢認定侯漢廷、王炳忠、王進步（王炳忠之父）、林明正等4人，利用「燎原新聞網」吸收台灣現、退役軍人及社會各階層人士，違反國安法，去年6月予以起訴。

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