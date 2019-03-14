挺韓師遭起底！「一次當166名學生」後台超硬投訴無用

2019-03-14 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕國立中央大學附屬中壢高級中學（中大壢中）學生踢爆武姓音樂老師是「韓粉」，不僅在課堂上大談自己的政治言論，還酸高雄叫「5000洞之雄」、前市長陳菊「5000洞之菊」，並要求學生複誦。有校友爆料，武姓老師曾經當掉校內166名學生，創下校史最高紀錄，還曾用學校大螢幕播放謎片，卻因武姓老師後台硬，向校方投訴都無用。

綜合媒體報導，武姓老師曾在2003年在校內一口氣當掉166名學生，被當的學生認為武姓老師的教學有問題，不僅拿中國簡體字的文章要他們翻譯，期中考還會出幾乎是大學音樂系程度的艱澀填充題，許多學生覺得太離譜，不滿交白卷罷考抗議。事後學生向學校申訴，引起學生憤怒，要求校方罷免武姓老師，消息還一度背心為媒體報導。

有校友透露，以前聽說有別班舉報該師，結果全班被刁難，希望這次可以好好調查並懲處。另外有校友表示，「他一直都這樣，沒想到我畢業那麼久都當媽了他還是一樣！還用大螢幕放謎片的老師，只能慶幸音樂課拿去考試了。」還有校友說，武姓老師在音樂課教歷史5000年，還教發音稱台灣腔是錯的，學生的投訴都無效，聽說該師的背景很硬，是中央級的後台。

校方昨天已經召開緊急處理會議，認為該行為違反「教育基本法」，建議記大過，送教師考核會審議，也決定依「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」辦理，啟動不適任教師程序。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/