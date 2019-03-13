獨家》中大壢中老師要學生喊政治口號 校方提報不適任教師

2019-03-13 12:20

〔記者林曉雲／台北報導〕國立中央大學附屬中壢高級中學（中大壢中）今天召開緊急會議，對於學生踢爆武姓音樂老師在上課中大談自己的政治言論，又酸高雄要叫「5000洞之雄」，酸前市長陳菊「5000洞之菊」，還要求學生跟著他覆誦等事進行釐清，據指出，會議結論已報教育部，武姓教師行為已違反法令，建議記大過，送教師考核會審議。

此外，會議也決定依「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」處理，將武姓教師提報不適任教師進行後續程序；中大附中校方也將加強宣導「教育基本法」，宣導教師在授課時必須要注意「教育應本中立原則」。

據悉，武姓教師有意申請退休，但校方對此採保留態度。依「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」學校教師有疑似教師法第14條第1項第12款體罰或霸凌學生，造成其身心嚴重侵害之情事，須進入察覺期及評議期，依法處置。

教育部長潘文忠今天在立法院教育委員會開會前受訪表示，武姓老師在上課中教導學生自己的特定政治立場，行為的確不當，亦已牴觸教育基本法第6條教育應中立，中大附中今天早上正開會釐清，後續依規定應是送教評會。

潘文忠表示，教育部尊重憲法保障的言論自由，但依教育基本法規定，老師在上課執行教學職務時，必須要遵守教育基本法有關教育中立的規定，影片中老師的言論具政治特定立場，還要求學生跟著他覆誦，行為的確不當，也已牴觸教育基本法。

中大附中學生昨晚在「我是中壢人」的臉書粉專爆料影片，指稱該校一名音樂老師上課時間狂談政治，歌功頌德國民黨，要求學生罵民進黨的人都是白癡，甚至逼迫全班同學跟著他喊口號「5000洞之雄」及「5000洞之菊」，作為引發高度爭議。

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