「5000洞之雄」惹議 「韓粉」老師笑回：學生提問我回答

2019-03-13 14:40

〔記者李容萍／桃園報導〕國立中央大學附屬中壢高級中學（中大壢中）學生踢爆武姓音樂老師是「韓粉」，在上課中大談自己的政治言論，又酸高雄要叫「5000洞之雄」，酸前市長陳菊「5000洞之菊」，還要求學生跟著他覆誦。武姓老師接受電話訪問時不以為意，幾度哈哈大笑，直言影片內容是「學生提問我回答」。

武姓老師也還原前面有段學生發問國民黨主席吳敦義在高雄輔選出惡言暗罵陳菊「肥滋滋的大母豬」，當時參選高雄市長的韓國瑜回應那樣講不妥，課堂上才會特別跟學生聊起高雄那5000個洞，前因後果大家要搞清楚。

認識武姓音樂老師的人也說，武的健康情況不是很好，大家關心他才要他早退休，「以前好幾個朋友、同事都勸他為了健康，早點退休」，事實上他日前已經申請退休，學校也准了6月就要退。

據指出，武姓老師早年是國中音樂老師，到中大壢中（原中壢高中）任教也有10多年，「要說他熱衷政治，不如說他是音樂狂」，因為他曾辦過好幾場音樂會，熱心為音樂團體找場地、規劃演奏流程，也會上台表演，他的音樂會往往開場都要唱國歌甚至外加國旗歌，讓人印象深刻。

至於有學生抱怨過去就有家長跟學校反映武老師的情況，但是學校都不處理，對此，學校人員說講了老師好幾次，一直在溝通，前任校長就曾勸他退休，把身體養好。未料，因為這次的爆料影片面臨到被建議記大過的處分，還被送考核，能不能順利退休很難說。

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