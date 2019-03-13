老師要學生喊政治口號 教長：已違反教育中立

2019-03-13 09:24

〔記者林曉雲／台北報導〕針對國立中央大學附屬中壢高級中學（中大壢中）學生踢爆武姓音樂老師是韓粉，在上課中大談自己的政治言論，又酸高雄要叫「5000洞之雄」，酸前市長陳菊「5000洞之菊」，還要求學生跟著他覆誦。教育部長潘文忠今天在立法院教育委員會開會前受訪表示，武姓老師在上課中教導學生自己的特定政治立場，行為的確不當，亦已牴觸教育基本法第6條教育應中立，校方今天早上正開會釐清，後續依規定應是送教評會。

潘文忠表示，教育部尊重憲法保障的言論自由，但依教育基本法規定，老師在上課執行教學職務時，必須要遵守教育基本法有關教育中立的規定，影片中老師的言論具政治特定立場，還要求學生跟著他覆誦，行為的確不當，也已牴觸教育基本法。

中大壢中學生昨晚在「我是中壢人」的臉書粉專爆料影片，指稱該校一名音樂老師上課時間狂談政治，歌功頌德國民黨，要求學生罵民進黨的人都是白癡，甚至逼迫全班同學跟著他喊口號「5000洞之雄」及「5000洞之菊」。

國教署長彭富源昨晚表示，學校今天上午召開緊急處理會議，並邀請影片中的武老師到場說明，就影片內容及相關事實做初步之瞭解和釐清，授課涉及政治議題違反教育基本法第6條「教育應本中立之原則」一節，查明後將提送教師考核會議處，另就其是否屬教師法第14條第1項第14款不適任教師部分，將另循不適任教師處理程序辦理。

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