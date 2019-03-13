酸陳菊「5000洞之菊」「韓粉」老師被建議記大過

2019-03-13 12:36

〔記者李容萍／桃園報導〕國立中央大學附屬中壢高級中學（中大壢中）學生踢爆武姓音樂老師是韓粉，在上課中大談自己的政治言論，又酸高雄要叫「5000洞之雄」，酸前市長陳菊「5000洞之菊」，還要求學生跟著他覆誦。校方今日召開緊急處理會議，達成三項會議結論，包括武姓老師行為違反法令建議記大過，送教師考核會審議；依「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」處理；以及加強宣導「教育基本法」，教育應本中立原則。

中大壢中發出聲明稿稱：該校辦學一向本於教育中立、不涉政治、宗教、信仰的原則，有關此次事件，13日上午由校長李世峰召開緊急處理會議，邀集教師會、家長會及行政人員等代表討論，並邀請武姓老師到場說明，就影片內容及相關事實做初步的了解及釐清，涉及違反教育中立原則部分，查明後將提送教師考核會議處，另就其是否屬教師法第14條不適任教師情節，亦將循不適任教師處理程序查明辦理。

此次事件源於中大壢中學生昨晚在「我是中壢人」的臉書粉專爆料影片，指稱該校武姓音樂老師上課時間狂談政治，歌功頌德國民黨，要求學生罵民進黨的人都是白癡，甚至逼迫全班同學跟著他喊口號「5000洞之雄」及「5000洞之菊」。

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