獨家》老師逼學生喊政治口號 中大壢中明緊急開會查違法

2019-03-12 23:58

〔記者林曉雲／台北報導〕國立中央大學附屬中壢高中（簡稱中大壢中）的學生在「我是中壢人」的臉書粉專爆料影片，指稱該校一名音樂老師上課時間狂談政治，甚至逼迫全班同學跟著他喊口號，該名老師以高雄出現五千個坑洞狠酸前高雄市長陳菊，要學生跟著唸：「以後見到陳菊要叫『5000洞之菊』」。教育部今晚向學校了解，中壢高中明天上午將召開緊急處理會議，該名老師授課涉政治議題，恐違反教育基本法及教師法。

國教署長彭富源今晚表示，學校將於明天（3月13日）上午召開緊急處理會議，並邀請影片中的武老師到場說明，就影片內容及相關事實做初步之瞭解和釐清，授課涉及政治議題違反教育基本法第6條「教育應本中立之原則」一節，查明後將提送教師考核會議處，另就其是否屬教師法第14條第1項第14款不適任教師部分，將另循不適任教師處理程序辦理。

中大壢中祕書室今晚曾表示，該影片畫面模糊，似乎被剪接過、聲音也被變造（合成）過，教室場景是不是在中大壢中的視聽教室？該名老師是不是中大壢中的老師？都有待明日白天的查證；校方並認為，臉書「我是中壢人」在PO出影片前並未向校方進行查證，任由影片在網路發酵，十分不妥，因為校方並未接到有學生反映此事。

臉書粉專「我是中壢人」今（12日）晚PO出一段影片，一名中壢高中學生指控一名音樂老師常在上課談論政治，影片中該師稱前市長陳菊造成高雄5000坑洞，逼迫全班跟他喊口號「5000洞之雄」，還歌功頌德國民黨，要求學生罵民進黨的人都是白癡。

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