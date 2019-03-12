老師是「韓粉」怎麼辦？影片被網路瘋傳…中大壢中回應了

2019-03-12 22:42

〔記者李容萍／桃園報導〕老師是「韓粉」怎麼辦？臉書「我是中壢人」12日傍晚PO出接獲一名自稱國立中央大學附屬中壢高中（簡稱中大壢中）的同學爆料的影片，指稱該校一名音樂老師上課時間狂談政治，甚至經常逼迫全班同學跟著他喊口號，影片甚至以高雄出現五千個坑洞狠酸前高雄市長陳菊，要學生跟著唸：「以後見到陳菊要叫『5000洞之菊』」。

對此，中大壢中祕書室晚間受訪表示，該影片畫面模糊，似乎被剪接過、聲音也被變造（合成）過，教室場景是不是在中大壢中的視聽教室？該名老師是不是中大壢中的老師？都有待明日白天的查證；校方並認為，臉書「我是中壢人」在PO出影片前並未向校方進行查證，任由影片在網路發酵，十分不妥，因為截至昨晚以前，校方並未接到有學生反映此事。教育界人士也說，這類問題通常學校會先查證，再決定是否召開教評會討論老師是否適任。

臉書「我是中壢人」貼文表示收到該名網友意見稱：「您好，我是中壢高中（已改制為中大壢中）的學生，我們學校的一位音樂老師總是在上課時間談論政治，還逼迫我們全班跟著他喊口號，逼我們一起跟他歌功頌德國X黨、貶低民X黨，說聽信民X黨的人都是白癡，大家都忍很久了，之前有學長姐家長跟學校反應也都石沈大海，學校明明知道這些事卻裝作沒看到粉飾太平，而且這位老師一直以來都沒上過正課，還要求副班長在教師日誌上寫一些他根本沒上過的課程內容，我真的忍不住才想公開這段影片，希望學校能給我們一個交代」。

該影片只聽到男老師評論高雄，「5000個坑洞」被老師提高音調和分貝，改為「5000洞之雄」，要學生跟著複誦。老師還接著問學生「5000洞之雄」是誰的責任，不等學生回答，直接公布答案「陳菊」，並告訴學生以後看見陳菊，要說「5000洞之菊」，又要學生跟著複誦。

也是臉書「我是中壢人」粉絲團長的桃園市議員王浩宇表示，在接獲學生陳情，老師疑違反行政中立，已盡快請立委要求教育部涉入調查，要求老師停止類似行為。

這段影片在傍晚公布後，短短4個多小時已超過14萬人次點閱，網友留言很快就有1300多則，多數都覺得太誇張了，還問「這是蝦米碗割老師啊！」、「可以請他喊＂支持韓國瑜取代習近平一統中國 」、「身為中壢高中的畢業學長，為這個老師的行為感到羞恥！」這名老師也被起底曾call in政論節目罵人，也被爆曾居住校內音樂教室，還被打掃的同學發現抽屜內藏有大量「謎片」。

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