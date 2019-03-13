朱立倫挺自經區：對台灣有信心 不必害怕MIC變MIT

2019-03-13 17:35

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市長韓國瑜日前提出設立「自由經濟示範區」議題，行政院長蘇貞昌指出有「4個不可行」，包括中國製可洗成台灣製，對台不利。前新北市長朱立倫今天說，如果對台灣有信心，MIT（Made in Taiwan）就是MIT，如果MIC（Made in China）變MIT，可以創造更多附加價值。

朱立倫今天拜會台中市長盧秀燕，支持在台中設立「自由經濟示範區」。在接受媒體訪問時，朱立倫說，民進黨對自經區的說法，從頭到尾就是意識形態，民進黨擔心MIT變MIC，如果對台灣有信心，MIT就是MIT，反過來講，台灣出口40％是轉口到中國，經過加工後從中國出去，MIT變MIC。

朱立倫也說，如果是MIC的零組件到台灣，可以變成MIT，或是服務轉到台灣來，台灣可以創造附加價值，包括更多就業機會、更多外匯收入，為什麼一聽到MIT變MIC，就這麼害怕，卻沒有想到台灣從中可以獲利多少？所以民進黨是「逢中必反」，「逢中必反」不要連經貿、產業都反。他認為，在全球化趨勢中，台灣應思考如何創造附加價值、創造產業鏈，不應該斷鏈或斷掉附加價值。

盧秀燕則說，全國人民都看在眼裡，大家在拚經濟，有些人卻不斷杯葛或酸言酸語，但沒關係，拚經濟的事絕對要堅持到底，繼續前進。

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