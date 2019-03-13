蘇貞昌回應自經區「4個不可行」 朱立倫：標準輸家的答覆

2019-03-13 10:50

〔記者周湘芸／新北報導〕前新北市長朱立倫今早再陪新北市第3選區立委補選國民黨候選人鄭世維到三重幸福市場拜票，談到近日備受關注的國民黨內總統初選議題，朱立倫表示，個人不是關鍵的重點，台灣贏、中華民國贏才是最大的目標。並說道，昨天看到蘇貞昌對於自由經濟示範區的答覆，那就是標準「輸家」的答覆。

面對2020總統黨內初選，吳敦義昨天接受專訪說「最近在觀察一個人，雖這個人民調比較高，但如果有更好的王牌為什麼不用呢？」遭指這個人恐就是朱，對此，朱立倫今出席活動表示，國民黨需要更多的王牌、更多的韓國瑜，讓民眾看到國民黨的改革、國民黨的希望，這是不斷自我期許跟要努力的，自己跟韓國瑜是好朋友，大家也是彼此鼓勵、相互支持，希望國民黨在各個角色上表現都能讓大家滿意。

但被媒體問到是否有「卡朱拱韓」的意味，朱僅表示，「那我們正向思考說這是對我很大的鼓勵」。

而面對外界認為吳敦義恐會為了重建國民黨歷史地位犧牲朱立倫，他也指出，只要台灣贏、中華民國贏是最大的目標，個人不是關鍵的重點，是我們每一個人都要努力。

此外，朱立倫也以蘇貞昌昨天針對高雄市長韓國瑜提出自經區「4個不可行」的答覆為例指出，那個就是標準輸家的答覆，輸家說「雖然有機會，但是困難重重，所以還是不能做。」那為什麼不反過來說，「雖然困難重重，但是有機會，我們一定要努力」？他認為，對於所有經濟問題，領導人不能只看到困難，應該要看到機會，台灣才有未來。

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