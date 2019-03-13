邀政院辯論自經區 藍委：中國看不上眼的省都超越台灣

2019-03-13 12:52

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜拋出讓高雄成為「自由經濟示範區」，昨被蘇揆打槍指有「四個不可行」，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆今召開記者會痛斥民進黨政府有「恐中大頭症」、不拚經濟拚統獨，邀請政院官員、民進黨立委公開辯論，立委賴士葆還直批，從前總統李登輝推動「戒急用忍」強力干預經濟自由化，台灣、中國越差越遠，跟中國的省比，只能勉強排到第6、第7，「沒有看上眼的湖北都超越台灣了」。

行政院長蘇貞昌昨天表示，馬英九執政時曾經想推自經區，但有諸多爭議，連當時立法院國民黨占多數都無法通過；自經區將造成區內、區外不公平，對國家整體而言顯不妥當；中美貿易戰還在進行，中國藉此將產品繞到台灣，變成MIT出口，對台造成不利影響，甚至會被當成是中資共犯，遭美制裁；全世界對租稅不公平競爭要求漸趨嚴格，台灣如有相關機制被認為有此疑慮，對台不利。

曾銘宗說，明明工業總會、商業總會都支持國民黨的自經區提案，卻被沒財經大腦的民進黨立委惡意抹紅、抹黑，行政院的說法也是顛倒是非，為了釐清事實，3人邀請民進黨立委、部會首長公開辯論，讓外界公開檢驗。

曾銘宗解釋，當時之所以無法通過，是因為民進黨抹黑、抹紅，民進黨又強力杯葛，國民黨不敢強行通過，民進黨阻擋拚經濟的重大民生法案，還推卸責任；特區租稅優惠也是國際觀力，不吸引外資遑論創造就業機會跟稅收；農漁業產品明文規定內銷需經農委會核准，不會傷害國內農漁業。

他強調，財政部也在推動「六港一空」自由貿易港，一樣推動方式，難道會發生MIC變成MIT？而且提案並未針對中資特別開放，也要回歸「兩岸人民關係條例」的事前審查機制，如有疑慮，政府可禁止投資，民進黨根本是亂扯、胡說。

費鴻泰也說，台灣的FTA涵蓋的外貿比例不到一成，相對新加坡逾7成、韓國6成，台灣無法加入RCEP、TPP，只能把自己變成自經區才能跟世界往來，目前台灣每年從中國大陸、香港賺進800至1000億美金，商品已遍佈中國每個角落，中國前十大出口，也逾一半是台商，因此自經區對台灣絕對有利。

賴士葆表示，蘇貞昌對經濟一竅不通、何其悲哀，國民黨推出福國利民的自經區，是希望台灣變成自由島，朝向新加坡模式，新加坡的土地只有高雄四分之一，人均所得近60K，台灣只有24K，實在差很多。

他更痛斥，歷史告訴我們，政治干預經濟的結果是淒慘的，1996年台灣GDP佔中國34%，現在僅4%，李登輝執政時推動戒急用忍強力干預經濟自由化，讓台灣、中國越差越遠，「跟中國的省來比，廣東、江蘇都贏台灣，台灣勉強排到第6、第7，沒有很看上眼的湖北都超越台灣了」。

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