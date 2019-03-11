國民黨永和、新店立委初選 3月18日起領表登記

2019-03-11 11:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市黨部今天公告第10屆立法委員第9（永和、中和秀安17里）及第10選舉區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的初選辦法，3月18日至3月20日領表登記，之後舉辦協調會、民調等作業，最晚4月24日向黨中央提報提名名單。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，新北市第9及第10選區為國民黨現任立委，選情相對單純，因此列為第一梯次公告對象，其中第9選區目前有洪秀柱辦公室機要秘書李旨揚、前新北市議員金介壽與現任立委林德福共3人表態參選，第10選區為現任立委羅明才爭取連任。

李乾龍指出，3月18日起至3月20日止受理領表登記，須繳交50萬元作業費（用多少退多少）、10萬元領表費（不退還）及保證金50萬元（不違紀可退還），3月27日舉行黨內同志協調會，討論初選方式採取全民調或是7成民調加3成黨員投票，3月28日至4月19日進行民意調查，4月20日公布黨員投票及民調結果，預計4月24日向黨中央提報提名名單。

李乾龍說，待第一梯次提名作業完成後，將依據選區特性及選情複雜度，安排第二及第三梯次提名時程。

市黨部提醒，2017年新北市有投票權的黨員人數約3萬7000人，今年欲參與投票的黨員，最遲須在3月底前繳清近4年的黨費，每年200元。

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