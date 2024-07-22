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連署罷免徐巧芯！基進楊佩樺：把國會重生的機會交給選民

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今日表示，她已完成填寫罷免徐巧芯連署書，並強調罷免徐巧芯才是國會改革。（楊佩樺提供）

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今日表示，她已完成填寫罷免徐巧芯連署書，並強調罷免徐巧芯才是國會改革。（楊佩樺提供）

2024/07/22 11:24

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白日前聯手在立法院強推國會擴權法案，掀起各地罷免潮討論。台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今日表示，發動罷免國民黨立委徐巧芯的團體昨天公告了罷免連署書的收件處，自己曾告發徐巧芯圖利、詐欺、洩密、違反銀行法，也在今日完成填寫連署書寄送至收件處。她認為，罷免徐巧芯才是國會改革，用實質行動展現人民監督立委的權利。

楊佩樺指出，罷免徐巧芯是國會改革的第一步，國會改革應是以提高立委素質、嚴格要求立委信用忠誠度，而不是讓立委擴權。過去幾個月以來的國會亂象，徐巧芯是始作俑者之一，戶籍在信義南松山的選民，都有責任為台灣國會改革盡一份心力。

楊佩樺抨擊，徐巧芯打著正義的口號成功當選立委，結果在國會的表現就是吹直笛、睡覺、打架、搞不清楚委員會，甚至利用立委職務索取機密文件後洩密。過去高雄人給了前高雄市長韓國瑜機會，但看到韓國瑜擔任市長表現荒腔走板，讓高雄人蒙羞。因此，許多曾經投給韓國瑜的人跳出來參與罷免連署，才讓高雄有了重生的機會。

楊佩樺呼籲，讓國會重生的機會，交在信義南松山的選民手上，用實質的行動展現人民監督立委的權利。

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