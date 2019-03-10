影片被翻出！ 謝龍介譏願為台獨上戰場官員 網轟台灣悲哀

2019-03-10 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕官員願為國家一戰哪裡不對？臉書粉專「打馬悍將紛絲團」近日翻出國民黨台南市立委補選候選人謝龍介，去年4月在市政總質詢譏諷「若中共打過來，願上戰場的官員」是傻子，網友翻出影片痛批，「國民黨竟推他出來選立委，如果被他選上，真的是台灣的悲哀」。

謝龍介去年4月20日在市政總質詢時，詢問備詢的市府各局處首長，如果兩岸發生戰爭，中國要武統台灣，你和你的孩子願意站在第一線為台灣而戰的人請舉手，在場的市府官員幾乎都舉手，沒想到謝龍介見狀反譏，「喔這樣有影捏（真的耶），問起來真的七成，還有三成比較理性的，還跟你當憨頭（傻子）」。

臉書粉專「打馬悍將紛絲團」對此痛批，「像謝龍介這種，中共打過來不願意上戰場的人，國民黨竟還要推他出來選立委，如果被他選上，真的是台灣的悲哀」。其他網友也留言，「台南人聽清楚吧！台南人想清楚吧！台南人看清楚吧！」、「那些幫國民黨打仗老兵都白死的」、「台語講的好的人不代表就會疼惜台灣」、「身為台灣人，捍衛台灣、捍衛家園不是再正常不過的事嗎？」、「他的意思是直接投降嗎？國民黨的黨網不是三民主義統一中國嗎？」。

曾和謝龍介槓上的前行政院長賴清德9日替黨內立委候選人郭國文輔選時也強調，如果民進黨再輸掉台南立委補選，中國將更大膽地進逼、併吞，國內其他政黨向也會中國提出和平協議的要求，對台灣未來發展極為不利。

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