謝龍介簽約賣文旦 黃偉哲批訂單買票騙農民

2019-03-09 13:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選競爭激烈，對於國民黨立委候選人謝龍介簽約賣麻豆文旦，市長黃偉哲今天質疑這變相買票，「如果沒當選是否訂單不在了」，而且收購價格比一般行情還低，對農民反而嚴重傷害，希望不要為了政治目的，欺騙善良鄉親。

黃偉哲與前行政院長賴清德、立委林俊憲、市議員林志展等，今天中午在善化聯合聲援民進黨立委候選人郭國文，並批評謝龍介簽約賣柚子是訂單買票，他表示，大家一起來為農民行銷是好事，但不能政治操作，損害應有權益，並打亂麻豆文旦的市場行情。

黃偉哲說，關懷士農工商，不分藍綠，怕的是為了選舉，亂開支票，「某人當選才有訂單」，這是不對的。

黃偉哲質疑謝龍介在神明面前簽約，聲稱要賣多少數量的柚子，當中記者有提到每台斤30元，但麻豆文旦的行情沒有這麼低，如此反而害死農民，拓展行銷通路是好事，但不能藉機灌壓價格。

林俊憲抨擊謝龍介為了選舉，「一張嘴胡蕊蕊」，吹牛也要做功課，不能欺騙神明與農民，刻意政治操作，反而嚴重傷害麻豆文旦。

林俊憲與郭國文都質疑，謝龍介聲稱簽約的通路商公司，今年1月28日才成立，難道為了選舉才籌設的，「給農民『莊孝維』」，吳姓負責人為中華兩馬經貿發展協會理事長，原來外銷希望仍放在仰賴中國。

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