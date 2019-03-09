呼籲挺郭國文 人渣文本：謝龍介當選保證讓你笑不出來

2019-03-09 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕台南第2選區立委補選競爭激烈，民進黨候選人郭國文碰上擁有全國知名度的國民黨候選人謝龍介，有著輸不得的壓力。對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航今表態挺郭國文，並呼籲當地人盡量幫郭拉票，表示若謝龍介當選，「保證會讓你笑不出來，就讓他留在地方當笑話就好了」。

「有人在傳我們名嘴圈的都和謝龍介熟，所以暗中支持他，電視上故意不碰這區。」周偉航在臉書表示，自己怎麼可能會支持謝龍介？「他當選就會推動恢復十八趴，你信不信」？周也說，他大概是台灣最早在政論節目大呼郭國文有危險的，時間在去年底，但他每次講到這部分都被剪掉，「因為製作單位覺得不重要或不可能輸」。

周偉航說，他也是最早一批在幫郭國文團隊想新媒體解決方案的，郭團隊有試著做過，但在台南執行起來有難度。他也呼籲，離投票只剩一週的時間，只能請政治人物努力輔選，普通人在台南那一區有票的，就幫忙拉一拉，「理由是謝龍介當選，保證會讓你笑不出來。就讓他留在地方當笑話就好了」。

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