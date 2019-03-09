二度助攻謝龍介 韓國瑜：鬼混的政治人物、政黨都要下台

2019-03-09 19:28

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選激戰，國民黨候選人謝龍介下午在佳里舉辦「農漁戰隊」農漁品展示會造勢活動，高雄市長韓國瑜二度站台助選，他說，鬼混的政治人物和鬼混的政黨都要下台，台南鄉親用選票全力支持謝龍介，代表台南人完全清醒了，也告訴外面的人，台南變了，台南不是某一政黨可以永遠在這裡的萬年政黨。

韓國瑜說，謝龍介很認真每一天想如何幫台南農漁勞工打拚，從頭到尾都很認真，還是有人要拿牙籤戳他一下，說他有的沒的，像是「政治訂單」，這是完全錯誤。

韓國瑜下午先是車隊遊行佳里拜票，所到之處都是韓粉，這場造勢，現場司儀號稱有2萬人到場，氣氛火熱，因群眾太熱情，韓國瑜捨棄大進場，從舞台後方上台，現場歡聲雷動，有些支持者高呼韓國瑜「選總統」！

韓國瑜說，所有為台灣前途打拚的政治人物，才能獲得選票，才能贏得勝利成功，所有鬼混的政治人物和政黨都要下台，台南鄉親不需要過去那一套，講些五四三，講些高來高去的，呼籲鄉親用選票支持認真打拚的謝龍介，讓人知道台南變了，台南不是某一政黨可以永遠在這裡的萬年政黨。

而昨天由謝龍介引薦，下訂單買麻豆文旦的通路商群鵬國際貿易董事長吳錦玫、公司代表蔣成龍，今天下午也出現在謝龍介造勢會場，與韓國瑜軍校同學的蔣成龍並上台助講。

不過，有個年輕男子不滿造勢集會，在舞台前丟了兩顆雞蛋，立即被佳里警方制止逮捕，謝龍介競選總部表示不想追究。

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