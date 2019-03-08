鄭文燦授意王浩宇批韓？ 桃市府：不要做不實臆測

2019-03-08 18:19

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員王浩宇最近頻頻在臉書發文批判高雄市長韓國瑜，高雄市政府觀光局長潘恒旭直指是桃園市長鄭文燦授意，王浩宇的目的就是要選立委；對此，桃園市政府發言人詹賀舜表示，這是王浩宇個人行為，與鄭文燦無關，也請潘恆旭不要做不實臆測。

詹賀舜說，議員在臉書發表個人意見，這與鄭文燦無關，至於潘恒旭的言論，請潘好好關心高雄市的觀光，不要做不實的臆測；至於王浩宇選立委一事，曾聽到鄭文燦透過電話跟王浩宇說「你自己努力」，畢竟王浩宇是綠黨，而不是民進黨員，民進黨還是會推自己的候選人，除非兩黨能整合。

據悉，中壢選區立委選舉，鄭文燦徵詢地方人士意願都不高，還一度徵詢桃園區前議員范綱祥來中壢參選意願，但被范綱祥婉拒，民進黨組織部也曾到中壢徵詢黨籍議員彭俊豪、前議員黃傅淑香，但兩人意願都不高；王浩宇對於參選立委很有興趣，也曾經針對可能參選人選進行民調，由於議員魯明哲在中壢選區立委選舉民調一枝獨秀，若魯明哲未代表國民黨參選，王浩宇認為有一搏機會，但前提是民進黨要禮讓第三勢力參選。

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