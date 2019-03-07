貼韓國瑜「喝酒照」 王浩宇臉書被韓粉攻陷

2019-03-07 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇日前爆料，高雄市長韓國瑜過去任職北農時期365天有300天在喝酒，今天他更加碼貼出韓國瑜在餐廳喝酒的照片，並揭發共飲對象是中國獨家授權代表採買機構的工作人員。沒想到公布韓國瑜喝酒照後讓韓粉們氣炸，立刻進攻王浩宇臉書護航開罵，4小時已湧入超過2000留言。

王浩宇日前爆料韓國瑜北農時期幾乎天天喝酒、且中午就醉了，一年還醉個300天，遭韓粉們打爆辦公室電話，他今天稍早則在臉書po出韓國瑜在餐廳飲酒作樂的照片，並質問韓，不公布你不會承認是不是？「要不要順便公布一下，跟你吃飯的這些人，他們是誰啊？來自哪裡？」

韓粉們看到王浩宇該篇文章也立刻湧入留言，蓋樓護航「韓總是跟你深仇大恨嗎？要不要順便公布一下，跟你吃飯的這些人，他們是誰啊？來自哪裡？，體重身高多少？」、「365天有300天喝按照你這四張 那就算4天吧你還差了296張啊~」、「應酬哭爸3小」、「吃飽太閒，管好自己議員本份吧」、「幾年前的事，還要炒什麼？我們關心的是現在跟未來，管他幾百年前喝多少酒？」、「隨便報個料，刷存在感，踐踏別人來壯大自己，真是可悲」。

王浩宇接受媒體訪問時指出，與韓國瑜喝酒的人是中國獨家授權代表採買機構「國台網」的工作人員，而該組織是透過農產品交易來進行統戰。

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