下戰帖！王浩宇在哪選立委 潘恆旭都奉陪

2019-03-08 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕綠黨桃園市議員王浩宇近日接連爆料抨擊高雄市長韓國瑜。韓先回擊「桃園議員不應該管高雄的事」後，高雄市觀光局長潘恆旭也加入戰局，認為王浩宇打韓是在為立委選舉鋪路。潘還下戰帖，稱王浩宇若是為高雄著想，那就應該來高雄和他選立委；若王要在中壢立委，那他也願意去桃園參選。

潘恆旭今日接受媒體人周玉蔻專訪，砲火對準王浩宇，認為王最近「捧鄭打韓」，為的就是要獲得綠營青睞，讓民進黨禮讓中壢選區立委席次，且這樣的行為可能獲得鄭文燦授意。

潘恆旭強調，王浩宇若要彰顯他的言行是為國為民，那他應該要做一件事情，就是到高雄選立委，「要選可以來高雄跟我選，如果他想來我就下來跟他選。」反之，若王浩宇要選中壢立委，「我就去桃園跟他選」。

至於韓國瑜是否會角逐國民黨總統初選？潘恆旭認為，覺得自家老闆（韓國瑜）不會參加初選，不管朱立倫或王金平、只要通過國民黨初選，國民黨黨內團結，高雄經濟拚起來，國民黨總統大選一定會贏、會重返執政。

對此，王浩宇稍早在臉書上發文回應，直言攻擊韓國瑜是受鄭文燦授意的指控非常嚴厲。王強調，他與潘是老朋友，潘是一個好的廣告、行銷人，但並不是一個好的首長，建議潘應該改變過去發言的習慣，因為任何的失言都會對高雄形象造成傷害。

王浩宇解釋，會拿鄭文燦與韓國瑜比較，是因一個沉穩、低調、成熟的政治人物，獲得的版面卻遠比台北市長柯文哲和韓國瑜少，凸顯現階段台灣造神運動的荒謬。

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