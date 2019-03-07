批韓靠「九二共識」賣蔬果 王浩宇：鄭文燦就能拒絕

2019-03-07 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇近日因貼出韓國瑜和「國台網」喝酒、吃飯的照片而遭到韓粉砲轟，有韓粉不滿回擊，貼出一堆桃園市長鄭文燦敬酒的照片，王浩宇則反轟，「鄭文燦禮貌的吃完飯之後，拒絕表態兩岸一家親、九二共識的，反觀另一個市長，從那天起就出賣了台灣的主權。」

王浩宇在臉書發文說，那天有同樣的一群人來拜訪鄭文燦，但鄭文燦禮貌的吃完飯之後，就拒絕表態「兩岸一家親」、「九二共識」，所以最後中國買辦並沒有買桃園的蔬菜，即使桃園的有機蔬菜品質是最好的，然而「反觀另一個市長，從那天起就出賣了台灣的主權，兩岸一家親成為了口頭禪，但最後卻也沒賣掉多少蔬菜，一切都是個泡沫。」

王浩宇還說，「其中一個跟韓國瑜拿紅酒杯對飲的人叫高燕生，基本上他的工作就是來台灣跟一些縣市首長接觸，看誰願意說兩岸一家親、出賣台灣的主權，他就跟你買一些蔬菜作為回報。」

根據「國台網」網頁簡介，「國台網」自稱是台北中央市場（果菜公司）在中國的獨家授權代表，是「集台灣千萬生產安全農產品商家，由台北中央市場通往北京中央市場最正規的唯一渠道」。

對此，韓國瑜今天也強調，「清者自清、濁者自濁」，他在北農期間接待過的單位本來就有很多，不需要隨著對方起舞。

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