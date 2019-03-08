被酸為選立委轟韓 王浩宇爆：藍營曾承諾列不分區立委

2019-03-08 15:18

［記者許倬勛／桃園報導］綠黨桃園市議員王浩宇近日接連爆料抨擊高雄市長韓國瑜，高雄市觀光局長潘恆旭也加入戰局，指王為選立委刻意大鳴大放；王浩宇回應說，去年初藍營曾找他合作，還承諾給他不分區立委，「當時躺著就可以當立委，我都拒絕了，但我選擇跟本土陣營站一起！」

潘恆旭今接受周玉蔻專訪，砲火瞄準王浩宇，指王頻頻「捧鄭打韓」，是獲鄭文燦授意、希望得綠營青睞，讓民進黨禮讓中壢選區立委席次，潘還爆料曾推薦王浩宇去國民黨當新媒體主任，引發網友熱議。

王浩宇也在個人臉書反擊潘恆旭，「既然他自己都說了，也沒什麼好保密的」，坦承去年初潘曾代表國民黨中央找他，想藉助他在新媒體和網路聲量的能力，找他出任國民黨文傳會副主委，或是新媒體部主任，要他自己二選一，回饋就是承諾將他列入不分區立委安全名單。

王浩宇說，他自認與藍營理念背道而馳婉拒，但當時若點頭，就可以當立委，「現在有必要為了選舉說這些話嗎」？

王浩宇稍早也在「我是中壢人」粉絲專頁上直播，批部分媒體24小時放送韓國瑜造神，反觀沒日沒夜工作、努力拚外交的鄭文燦曝光機會卻大輸韓總、柯P，「不工作、愛撒謊的人卻受民眾愛戴，政治變得綜藝化」，令他相當沮喪。

「社會紛紛擾擾，但身為公民仍要發聲」王浩宇說，他不只是桃園市議員，也是台灣公民，當然有資格評論這些不公義、荒謬的現象，王呼籲，台灣的敵人是傷害民主的人、是覬覦台灣的中國，不論選民支持哪個黨，都不要忘了自己生於何處、身於何處。

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