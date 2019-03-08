潘恆旭指韓國瑜不會參加黨內初選 韓國瑜還是一句話帶過

2019-03-08 12:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恆旭今接受廣播節目訪時，再度針對2020提出看法，直言他覺得自家老闆（韓國瑜）不會參加黨內初選；韓國瑜是後被追問此話題，仍用一句話輕輕帶過，「現在2020總統大選都不在我考量之內」。

曾被韓國瑜要求少說2020，高市觀光局長潘恆旭今在接受資深媒體人周玉蔻訪問時，仍鬆口指出韓國瑜不會參加國民黨黨內初選，還說朱立倫如果通過初選，國民黨只要團結，最後一定能勝選。

潘恆旭先前接受媒體訪問時曾表示，如果前新北市長朱立倫民調無法突破台北市長柯文哲，高雄市長韓國瑜就很有機會被國民黨徵召、參選2020總統大選，相關論述引發各界議論，韓國瑜事後回應，指潘恆旭稱自己的話被扭曲，已提醒他要謹言慎行。

潘恆旭今接受訪問時，對此議題一度嚴謹發言，笑說沒被授權回答，後來還是鬆口指出，他覺得自家老闆（韓國瑜）不會參加初選，不管朱立倫或王金平、只要通過國民黨初選，國民黨黨內團結，高雄經濟拚起來，國民黨總統大選一定會贏、會重返執政。

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