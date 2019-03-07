被嗆桃園不該管高雄！ 王浩宇回應秒打臉韓國瑜

2019-03-07 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇爆料，高雄市長韓國瑜在任職於台北農產運銷公司總經理期間幾乎每天都喝酒，結果遭韓國瑜反嗆「桃園議員不應該管高雄的事」；對此，王浩宇今（7）日凌晨反擊，表示韓國瑜自己還不是整天高談「九二共識」、「你儂我儂」、「和平協議」？

王浩宇日前在政論節目爆料，韓國瑜任職北農期間，幾乎每天喝酒，「還沒中午就是酒醉的狀態，常常到了下午3、4點才真正開始工作」；他更在臉書上指出餐廳名稱，「請北農公布韓國瑜擔任總經理期間在『一郎』餐廳『用餐』及『酒水』的相關發票，就知道我說的是不是事實囉」！對於爆料內容引起爭議，王浩宇更稱自己的消息來源「可信度高達百分之百」。

對此，韓國瑜回應，「王浩宇是桃園議員，實在不應該管高雄的事」，更指出「桃園的那個議員（指王浩宇），他沒講過我什麼好話吧」；而韓粉更是群起激憤，不僅留言灌爆王浩宇臉書，更發起一人一電話活動，打爆王浩宇辦公室。對此，王浩宇解釋，並沒有說韓國瑜在北農喝酒是一件壞事，他稱讚韓國瑜是個非常阿莎力、喜歡用酒交朋友的人，算是接地氣的總經理，但這樣喝酒的確對身體不好，未來的市長也不應該這樣做。

對於韓國瑜嗆「桃園議員不應該管高雄的事」，王浩宇則是不滿地回擊「不然這樣嘛！只要你不再就『高雄』以外的事情發言，包含『平日』請假到三重、台南去輔選啦～或是整天高談『九二共識』、『你儂我儂』、『和平協議』，我可以很阿莎力的答應你，絕對不會再繼續批評你任何一句話」。最後還火藥味十足的補上一句「Deal or no deal（成交嗎）？」

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