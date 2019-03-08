潘恆旭提證據指王浩宇與綠營結盟 遭周玉蔻秒打臉...

2019-03-08 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕綠黨桃園市議員王浩宇近日砲火猛攻高雄市長韓國瑜，引來高雄市觀光局長潘恆旭反擊，稱王的舉動可能有桃園市長鄭文燦授意，打韓意在與民進黨合作立委選舉，甚至認為從王可以拿到鄭文燦訪問白宮的照片來看，他已加入民進黨運作。但媒體人周玉蔻當場回說，「鄭文燦臉書就有照片」，潘隨即改口。

周玉蔻今日專訪潘恆旭，談及王浩宇和韓國瑜連日交鋒，潘恆旭認為，王最近「捧鄭打韓」，為的就是要獲得綠營青睞，讓民進黨禮讓中壢選區立委席次，且這樣的行為可能獲得鄭文燦授意。

潘恆旭分析，王浩宇若要選中壢立委，打鄭文燦拿不到票房，因此「大膽且負責任」地說，王就是要以綠黨身分，爭取讓民進黨把中壢選區禮讓給他，諷刺地說「他的綠可以不用掛綠黨，掛民進黨就好。」

潘恆旭說，王浩宇其實已加入民進黨團運作，例如王最近PO鄭文燦訪問白宮的照片，質疑「他怎麼會有那個照片，一定是有人給他。」但此話一出馬上被周玉蔻打臉，說「鄭文燦自己臉書有PO啊」。潘恆旭停頓1秒後回說，「哦，那他就是轉貼鄭的」，但潘仍強調，王浩宇最近做的事只有2件，一件是歌頌鄭文燦，另一件就是打擊韓國瑜。

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