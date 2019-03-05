韓國瑜拚經濟將訪中 柯P：市長不是外交部長

2019-03-05 10:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前才從星馬返台，昨又宣布3月22日將率團赴廈門、深圳、香港和澳門等地，希望扮演南台灣兩岸經貿領頭羊的角色，開創更多商機和就業機會。

對此，近期同樣出訪行程滿檔的台北市長柯文哲今受訪則說，他每年固定要去雙城就吃掉一塊時間，而且老實講，當台北市長一年可以出去大概三次就緊繃，光是中國就去掉一次。

柯接著還說，「誒，我又不是外交部長，」稱自己七、八月不敢出國，因為每次颱風都要被叫出來，所以算了，七八九月就不要出國，再扣掉開議時間，一年可以出國兩三次就很多了。

談到韓國瑜每次都帶「訂單」回來，但柯出訪似乎沒有實質成績，柯表示，都是相關局長出去，解決比較系統性的問題，例如去南洋就有南洋北流計畫，開始收些馬來西亞、印度的研究生。

柯也強調，還有做些布局的工作，而且老實講，台北市基本上也沒有賣什麼農產品，所以都是簽訂大型企業的MOU、投資計畫，彼此經濟型態不一樣。

媒體追問，備忘錄都有落實嗎？柯文哲說，大部分都有啦，應該要叫產業局整理一下，這個都有數據。

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