2020韓國瑜不可能當選總統！苦苓理性分析卻讓韓粉崩潰

2019-03-02 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後儘管爭議不斷，仍有不少韓粉拱他選總統。不過作家苦苓卻認為，2020年韓國瑜不可能當選總統，國民黨不管選出其他任何人，都還有戰勝的機會。

苦苓今天在臉書發文表示，很多韓粉認為韓國瑜既然支持度最高，當然應該代表國民黨角逐大位。韓粉最主要的著眼點是，目前支持度勝過柯文哲的僅有韓國瑜，所以非他不足以取勝。不過苦苓卻認為，國民黨不管選出其他任何人，都還有戰勝的機會，只有韓國瑜出馬反而會輸，「2020年，韓國瑜不可能當選總統。」

苦苓也在投書《蘋果日報》的文中進一步分析，韓國瑜如果選總統，就不能再說「政治零分」，但他所說過的接受九二共識、與中國指腹為婚，對難以接受中共的中間選民、抗拒中共的綠營選民而言，都是「無法承受之重」，因此絕對不會把票投給韓。

苦苓又指出，現在蔡英文總統支持度相當低，但綠營選民為了不讓深藍勢力坐大、紅色勢力入侵，必會「棄英保柯」。就算柯P支持度稍遜韓國瑜，如果加上原屬小英的票，仍有很大機會勝選，過去丁守中落敗的悲劇，將在韓國瑜身上重演。

苦苓表示，柯文哲之前去見李登輝、大罵新潮流（表明他是反新潮流而非反民進黨）、強調救了阿扁的命，這一連串的動作都是在向綠營示好，為以後的「棄英保柯」打基礎。但苦苓說，如果國民黨出來的不是韓國瑜、不那麼深藍、親中，柯P的如意算盤反而打不成。如果國民黨夠理智、韓國瑜夠聰明，就不會來蹚2020總統大選的渾水。

不過許多韓粉看到後都崩潰留言，「苦苓的話，真是不能信！」、「這篇文章是苦苓害怕韓國瑜選總統心靈恐懼的反射。」、「韓市長選不選關你什麼事？」、「全力支持韓導選總統，讓生活更歡樂。」、「說話能聽嗎？？」

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