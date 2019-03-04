柯韓會破局因怕比人氣？柯P：想太多！

2019-03-04 10:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上週三天兩夜高屏行程，卻沒和老部屬韓國瑜見面。藍營高雄議員證實，兩人原本安排3月2日碰面，但最後破了局，外界猜測，是不是雙方聲勢高，被拱選總統，怕見面比拚人氣時，輸對方一截，才有所顧忌。

台北市長柯文哲今早出席教育局活動後受訪，他對此不以為然說：「你們都想太多了！」他不認為這有什麼問題，他不見得去每個地方都要跟每個人見面，很奇怪，自然就好，時間到了就會見面啊，這有什麼？

柯也碎念，「我覺得是這樣，交情也沒有問題，就是大家方便，奇怪怎麼老是變成這是問題，難道為了見面而見面嗎？」

談到近期他和跟韓國瑜隔空對話，柯引述聖經稱「寧願燃燒殆盡」，韓戲稱自己「本人雖不是鋼鐵俠，但也不是林黛玉」，被外界視為彼此拉抬2020聲勢，甚至達到裂解藍營目的？柯回說，大家雙方都在陰謀論，「所以我說民進黨只要拱韓，四個太陽就不見了，國民黨拱柯，小英就不見了，天阿！我發現我們都在做我們自己。」

此外，對於每天勤跑行程，不過網路聲量卻依舊不及動輒祭出「龜息大法」的韓國瑜。柯文哲則說，這有什麼關係，又不是你認真考試，成績就會很好，這沒有什麼關係啊，每個人就是做他該做的事情。

柯文哲最後還說，「我是來當台北市長，不是來當部落客的」。

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