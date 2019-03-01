多數改革派民眾支持柯韓！林濁水發現小英民調問題...

2019-03-01 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新潮流派系大老林濁水今天（1日）在臉書上談論台灣民意調查基金會公布的民調，他發現，高雄市長韓國瑜在大選前後的支持族群有所改變，發生「種匏仔生菜瓜」的狀況，也發現小英總統民調低迷的關鍵所在。

林濁水表示，韓國瑜在大選後3個月內，在農友族群的民意支持度掉到26.8％，不如總統蔡英文在相同樣本中獲得的支持度，但卻普遍贏得勞工朋友們的認同，「民意流出了種匏仔生菜瓜的結果」，蔡總統雖然一再強調改革的重要性，但在各階級民調當中卻出現微妙變化。

林濁水解釋，台北市長柯文哲與韓國瑜在「學生、年輕人、中產階級、高學歷」等傾向改革的族群中，民調勝過總統蔡英文，反倒是「老人、低學歷、農人、退休人員」等保守派較支持小英，顯見民眾對總統的定位與小英的自我認同「出現的巨大鴻溝和矛盾」。

林濁水認為，小英總統若想打贏2020年選戰，就必須要適當處理民調反映出來的各種問題，但林推測，這些問題相當重要，但目前蔡英文似乎還「沒有察覺到他（它）的存在」。

林濁水臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/