人氣慘輸韓國瑜 柯：我是台北市長 不是部落客

2019-03-05

〔記者沈佩瑤、郭安家、陳鈺馥／綜合報導〕台北市長柯文哲日前到高屏三天兩夜，但「柯韓會」破局，據傳是因柯文哲、高雄市長韓國瑜皆被外界視為二○二○總統熱門人選，怕見面比拚人氣時，輸對方一截，才有所顧忌。柯文哲昨受訪直呼奇怪，表示自然就好，「難道要為了見面而見面嗎？」對於人氣慘輸韓，柯強調「我是當台北市長，不是當部落客」。

柯文哲和韓國瑜近日分別引述聖經和紅樓夢，被外界視為隔空互相拉抬二○二○聲勢，甚至達到裂解藍營目的，柯昨天批評大家都在陰謀論。

見李扁操作棄保？柯斥陰謀論

柯文哲每天抱病勤跑行程，網路聲量卻依舊不及動輒祭出「龜息大法」的韓國瑜。柯說，這有什麼關係？每個人就是做他該做的事情，「我是來當台北市長，不是來當部落客的」。目前韓國瑜官方LINE帳號破五十萬粉絲，柯文哲則是卅二萬。

而柯文哲近期接連拜訪前總統李登輝、陳水扁，外界質疑是為操作棄英保柯。柯表示，「對我來講，不管是見李登輝、阿扁，都是滿自然的事情，講說什麼拉攏獨派啊，操縱棄保，不要整天在這樣陰謀論，頭殼壞去。」

此外，前行政院長張善政日前宣布參選二○二○總統，藍營認為，張勢必會以無黨籍參選總統，甚至還可能和柯文哲結盟；對於兩人是否會合作二○二○，柯笑說，「我連要不要選都不知道，你們怎麼會想這麼多？」

張善政昨接受網媒直播訪問談及副手人選，透露因自己是理工背景，想找一個「軟性」的人擔任副手，人選仍未確定。

對於是否與柯文哲接觸搭檔參選？張善政說，沒有接觸，目前這個階段就是自己努力，下半年再來談這問題，現在沒有討論這問題空間，「如果柯Ｐ出來選，說不定會逼國民黨把韓國瑜拱出來，這都還很難講。」

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