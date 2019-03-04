林濁水建議多保重 韓國瑜：他發言像酸梅

2019-03-04 18:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨前立委林濁水指出高雄市長韓國瑜出訪星馬5天，回台就休息3天，簽回訂單也不多，建議下次派農漁產公司去就好；韓國瑜今表示，林濁水每次對高雄發言都像一顆酸梅、從沒正面的，「希望林濁水也能欣賞我們優點」。

林濁水先前曾對高雄農產品外銷中國數量提出看法，近期則對韓國瑜出訪返台後、接連取消公開行程表達意見，認為韓國瑜雖澄清沒感冒、「不是鋼鐵俠但也不是林黛玉，補練龜息大法就好」，建議韓國瑜多保重，假使連感冒都沒有，卻已經得龜息，恐怕不是林黛玉也一定差不多了。

林濁水說，為了3年一、兩億都要「舉輕若超級重」地狠拚7天，然後不得不龜息幾天，這樣差不多十天就過去了，「這是推動市政的好方法？以後還是讓農產公司去就0k吧。為自已也為市民保重了，市長」。

韓國瑜今指出，他覺得林濁水對高雄市政府的發言，就像一顆酸梅，賣2千萬農產品說太少太少，講了一大堆都是酸梅的話，他請林濁水老委員，能夠欣賞高雄市政府的優點，不要動不動就批判，我們也是很辛苦的。

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