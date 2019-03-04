宣布322訪中 韓國瑜︰不會違法、請陸委會放心

2019-03-04 15:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜神隱2天後，今下午現身主持高雄市政府兩岸小組首次會議，他致詞時強調很清楚中央與地方權責分際，並宣布3月22日到3月28日將首次訪問中國、進行城市交流，相關行程不會違背中央相關法令規範，請陸委會放心。

韓國瑜說，他一再重申中央與地方權責分際，對此非常清楚，他是高雄市長，重心會放在民生經濟，有關涉及中央部會權責，高雄市不會去碰。

他表示，高市府一方面努力加強跟中國互動，同時也會努力與東南亞進行經貿合作交流，會配合中央新南向政策推行南南（東南亞與中國南方）合作，除加強對中國招商，也會在新南向國家積極爭取各種機會，不會將雞蛋放在同一個籃子。

韓國瑜也向中央喊話，建議把握美、中等國際貿易趨勢，把握台商回流契機，期望中央有關機構能提供相關協助，讓高雄可提供更多產業用地，提供回流台商需求。

韓國瑜也在場宣布，為促進兩岸經貿及文化交流，高雄市政府預計於3月22日到28日，出訪香港、澳門、深圳與廈門，進行城市交流，爭取貨出得去，人進得來，爭取更多的可能合作機會。

他要再次重申，市府去中國行程會遵照中央現行相關法令規定，請陸委會放心，也請中央有關部會能給予高雄市最大支持跟鼓勵，讓高雄能夠邁開大步，迎接更多更好的機會。

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