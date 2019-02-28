韓國瑜嗆農委會唱衰 林濁水酸：沒聽你稱讚政府既有通路

2019-02-28 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜與新加坡當地超市簽下3年3500萬元台幣訂單，但農委會主委陳吉仲指「去年本來就有的通路」，讓韓不滿怒批陳吉仲「沒水準到了極點」，批評陳吉仲在台灣不停唱衰。對此，前立委林濁水酸說，怎沒聽到韓稱讚民進黨建立好的既有通路？

林濁水繼昨日質疑韓國瑜有必要怒成這樣？還「安撫」要韓國瑜息怒後，今天又發文表示「三勸韓市長息怒」，他說，人一怒講話常常誇張失凖或少了什麼，沒有加分，甚至失言形象受傷，例如韓比喻自己「像新娘子結婚穿白紗」就誇張了，簽MOU勉強説是訂婚，甚至下聘都省了，說是已經穿婚紗結婚，就不免誇張失準。

林濁水說，韓國瑜又說「如果民進黨人出去搶訂單我肯定在台灣幫他拍手叫好，這做人最基本的道理。」但他對民進黨在新加坡建立好的通路，卻沒有一句稱讚，以致於怪怪的，像是自相矛盾。這雖然也不算什麼了不起的錯，但是總是卡卡的，根本沒有加分。

林濁水提到，既然陳吉仲現在已經肯定韓國瑜有「在既有的通路上加碼」還說「要感謝願意共同把台灣農產品賣出去的縣市長們」，應該不是「潑一點墨汁」了吧，直言農委會有給予肯定，奉勸韓大市長應該就此息怒。

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